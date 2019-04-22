Опрацьовано понад 80% протоколів, Зеленський набирає 73%

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Понеділок, 22 квітня 2019, 06:42

Центральна виборча комісія опрацювала 82.74% електронних протоколів другого туру виборів президента України. Володимир Зеленський набирає 73.15% голосів, Петро Порошенко - 24.51%.

Про це свідчать дані на сайті ЦВК станом на 06:42 22 квітня.

2,32% бюлетенів визнано недійсними.

 

Явка виборців у другому турі виборів президента становила 62,07%.

Результати Національного екзит-полу показали таку підтримку кандидатів: 73% за Зеленського, 25,5% – за Порошенка.

За даними екзит-полу ТСН, Зеленський набрав 72,7% голосів виборців, а Порошенко – 27,3% голосів. Екзит-пол каналу "112 Україна" показав такий результат: Зеленський – 73,7%, Порошенко – 26,3% голосів виборців.

Українська правда

Теми: ЦВК вибори президента 2019 Зеленський Порошенко
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