Погоду в Україні змінить антициклон Leonore

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Понеділок, 22 квітня 2019, 11:53

Антициклон Leonore зробить погоду в Україні 22 квітня сонячною.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

За її даними, температура повітря протягом вівторка становитиме +12+17 градусів.

23 квітня на Заході України південний та південно-східний вітер буде сильним, до штормових значень.

"Заморозки відступають, хіба найближчої ночі подекуди в західних областях є ймовірність невеликих", – зазначає Діденко.

У Києві 23 квітня очікується сонячна тепла погода з температурою повітря +16+18 градусів.

За даними синоптика, протягом Страсного тижня тепло в Україні набиратиме обертів, стовпчики термометрів досягатимуть і перевищуватимуть +20 градусів.

"Важливий тиждень і для роботи, і для думок, і для винесення сміття, і для совісті", – наголошує Діденко.

Українська правда

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