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Погоду в Украине изменит антициклон Leonore

Понедельник, 22 апреля 2019, 11:53

Антициклон Leonore сделает погоду в Украине 22 апреля солнечной.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, температура воздуха в течение вторника составит +12 +17 градусов.

23 апреля на западе Украины южный и юго-восточный ветер будет сильным, до штормовых значений.

"Заморозки отступают, разве ближайшей ночью местами в западных областях есть вероятность небольших", - отмечает Диденко.

В Киеве 23 апреля ожидается солнечная теплая погода с температурой воздуха +16 +18 градусов.

По данным синоптика, в течение Страстной недели тепло в Украине будет набирать обороты, столбики термометров будут достигать и превышать 20 градусов.

"Важная неделя и для работы, и для мыслей, и для вынесения мусора, и для совести", - отмечает Диденко.

Украинская правда
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