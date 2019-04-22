СБУ накрила партію кокаїну на мільйон доларів

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Понеділок, 22 квітня 2019, 13:00

Служба безпеки під процесуальним керівництвом прокуратури викрила та ліквідувала в Одеській області морський канал контрабанди кокаїну з Південної Америки.

Про це йдеться у повідомленні СБУ від 22 квітня.

Правоохоронці виявили дванадцять кілограмів кокаїну у контейнері з фруктами. За цінами тіньового ринку вартість "знахідки" становить понад один мільйон доларів США.

В ході проведеної спецоперації правоохоронці затримали двох громадян Молдови, які намагалися вивезти виявлений кокаїн з території контейнерного терміналу поза митним контролем.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу тривають слідчі дії.

 
 

Наразі встановлюються інші особи, що причетні до функціонування контрабандного каналу транспортування кокаїну.

Операція із блокування наркотрафіку проводилася спільно з Держприкордонслужбою та Одеською митницею ДФС.

Нагадаємо:

  • Наприкінці березня правоохоронці виявили у морському порту Одеси 257 кілограмів кокаїну, що прямував до Євросоюзу.

Українська правда

Теми: СБУ Одеська область
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