СБУ накрила партію кокаїну на мільйон доларів
Служба безпеки під процесуальним керівництвом прокуратури викрила та ліквідувала в Одеській області морський канал контрабанди кокаїну з Південної Америки.
Про це йдеться у повідомленні СБУ від 22 квітня.
Правоохоронці виявили дванадцять кілограмів кокаїну у контейнері з фруктами. За цінами тіньового ринку вартість "знахідки" становить понад один мільйон доларів США.
В ході проведеної спецоперації правоохоронці затримали двох громадян Молдови, які намагалися вивезти виявлений кокаїн з території контейнерного терміналу поза митним контролем.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу тривають слідчі дії.
Наразі встановлюються інші особи, що причетні до функціонування контрабандного каналу транспортування кокаїну.
Операція із блокування наркотрафіку проводилася спільно з Держприкордонслужбою та Одеською митницею ДФС.
Нагадаємо:
- Наприкінці березня правоохоронці виявили у морському порту Одеси 257 кілограмів кокаїну, що прямував до Євросоюзу.