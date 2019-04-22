СБУ накрыла партию кокаина на миллион долларов

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Понедельник, 22 апреля 2019, 13:00

Служба безопасности под. процессуальным руководством прокуратуры разоблачила и ликвидировала в Одесской области морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки.

Об этом говорится в сообщении СБУ от 22 апреля.

Правоохранители обнаружили двенадцать килограммов кокаина в контейнере с фруктами. По ценам теневого рынка стоимость "находки" составляет более одного миллиона долларов США.

В ходе проведенной спецоперации правоохранители задержали двух граждан Молдовы, которые пытались вывезти обнаружен кокаин с территории контейнерного терминала вне таможенного контроля.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса продолжаются следственные действия.

 
 

Устанавливаются другие лица, причастные к функционированию контрабандного канала транспортировки кокаина.

Операция по блокированию наркотрафика проводилась совместно с Госпогранслужбой и Одесской таможней ГФС.

Напомним:

  • В конце марта правоохранители обнаружили в морском порту Одессы 257 килограммов кокаина, направлявшегося в Евросоюз.

Украинская правда

Темы: СБУ Одесская область
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