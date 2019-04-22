Команда Зеленського сподівається на взаємовигідні відносини з Польщею

У штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського розраховують на конструктивні відносини з Польщею та візит у найближчому майбутньому до цієї країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав політичний консультант "Команди Зеленського" Дмитро Разумков на брифінгу у понеділок, трансляцію якого вів телеканал "112 Україна".

Таким чином Разумков прокоментував запрошення президента Польщі, яке він висловив в ході нічного привітання Зеленському.

"Я, на жаль, не був присутній при розмові президентів, і ми вкрай вдячні за запрошення пана Дуди, але сьогодні говорити про те, коли відбудеться цей візит - поки я не зможу відповісти конкретно на це питання. Я сподіваюся, що це відбудеться в найближчому майбутньому, і наші взаємини з Польщею будуть розвиватися у конструктивному і взаємовигідному напрямку ", - сказав представник штабу Зеленського.

Він також висловив упевненість, що відносини України з країнами Європи будуть і далі поліпшуватися.

"На сьогоднішній момент у України і більшості європейських держав досить теплі дружні партнерські взаємини, і я впевнений, що якщо ця ситуація і буде змінюватися, то тільки в кращу сторону", - зазначив Разумков.

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