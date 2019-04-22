Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Команда Зеленського сподівається на взаємовигідні відносини з Польщею

Понеділок, 22 квітня 2019, 13:07

У штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського розраховують на конструктивні відносини з Польщею та візит у найближчому майбутньому до цієї країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав політичний консультант "Команди Зеленського" Дмитро Разумков на брифінгу у понеділок, трансляцію якого вів телеканал "112 Україна".

Таким чином Разумков прокоментував запрошення президента Польщі, яке він висловив в ході нічного привітання Зеленському.

"Я, на жаль, не був присутній при розмові президентів, і ми вкрай вдячні за запрошення пана Дуди, але сьогодні говорити про те, коли відбудеться цей візит - поки я не зможу відповісти конкретно на це питання. Я сподіваюся, що це відбудеться в найближчому майбутньому, і наші взаємини з Польщею будуть розвиватися у конструктивному і взаємовигідному напрямку ", - сказав представник штабу Зеленського.

Він також висловив упевненість, що відносини України з країнами Європи будуть і далі поліпшуватися.

"На сьогоднішній момент у України і більшості європейських держав досить теплі дружні партнерські взаємини, і я впевнений, що якщо ця ситуація і буде змінюватися, то тільки в кращу сторону", - зазначив Разумков.

Читайте також: "Достроково легітимний: чому Захід безпрецедентно швидко визнав перемогу Зеленського".

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийПольщадипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

Усі новини...
Зеленський
Зеленський приїхав на Зміїний у 500-й день повномасштабної війни
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
Останні новини
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
Усі новини...
Реклама: