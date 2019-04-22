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Команда Зеленского надеется на взаимовыгодные отношения с Польшей

Понедельник, 22 апреля 2019, 13:07

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского рассчитывают на конструктивные отношения с Польшей и визит в ближайшем будущем в эту страну.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал политический консультант "Команды Зеленского" Дмитрий Разумков на брифинге в понедельник, трансляцию которого вел телеканал "112 Украина".

Таким образом Разумков прокомментировал приглашение президента Польши, которое он сделал в ходе ночного поздравления Зеленского.

"Я, к сожалению, не присутствовал при разговоре президентов, и мы крайне благодарны за приглашение господина Дуды, но сегодня говорить о том, когда состоится этот визит - пока я не смогу ответить именно на этот вопрос. Я надеюсь, что это произойдет в ближайшем будущем, и наши взаимоотношения с Польшей будут развиваться в конструктивном и взаимовыгодном направлении", - сказал представитель штаба Зеленского.

Он также выразил уверенность, что отношения Украины со странами Европы будут и дальше улучшаться.

"На сегодняшний момент в Украине и большинстве европейских государств достаточно теплые дружеские партнерские отношения, и я уверен, что если эта ситуация и будет меняться, то только в лучшую сторону", - отметил Разумков.

Темы: ЗеленскийПольшадипломатические отношения
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