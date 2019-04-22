Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

П'яному викрадачеві поліцейського авто загрожує довічне

Понеділок, 22 квітня 2019, 15:08

У Києві затримали молодика, який викрав поліцейський автомобіль і збив патрульну, йому загрожує довічне ув’язнення.

Про це інформує 22 квітня столична поліція.

Зазначається, що напередодні ввечері правоохоронці отримали повідомлення, що на вулиці Хрещатик невідомий викрав службовий автомобіль і збив патрульну.

"Для пошуків зловмисника відразу був введений в дію спеціальний план поліцейських операцій, встановлено напрямок руху автомобіля, яким користувався зловмисник. Вмілими діями співробітників патрульної поліції його спочатку знайшли, а після нетривалого переслідування – заблокували і затримали правопорушника", – повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Слідчі встановили, що молодик 1998 року народження, перебуваючи у стані сильного  алкогольного сп’яніння, скористався тим, що працівники поліції відволіклися на вирішення конфлікту, на який вони прибули на вулицю Хрещатик, заволодів поліцейським автомобілем, а коли жінка-інспектор поліції намагалася його зупинити – збив її і втік.

За цими фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтею 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) та частиною третьою статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом)  Кримінального кодексу. Зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. 

"За погодженням із процесуальним керівником слідчий звернеться до суду для обрання йому міри запобіжного заходу. Санкція цих статей передбачає до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення", – зазначив Крищенко. 

Патрульна поліцейська отримала тяжку черепну-мозкову травму, вона перебуває у реанімаційному відділенні.

На місці затримання зловмисник у стані сильного алкогольного сп’яніння нічого не пояснював, а тепер відмовляється надавити будь-які пояснення, посилаючись на ст. 63 Конституції, зазначають у поліції.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

Усі новини...
поліція
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Останні новини
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
Усі новини...
Реклама: