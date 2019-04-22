П'яному викрадачеві поліцейського авто загрожує довічне

У Києві затримали молодика, який викрав поліцейський автомобіль і збив патрульну, йому загрожує довічне ув’язнення.

Про це інформує 22 квітня столична поліція.

Зазначається, що напередодні ввечері правоохоронці отримали повідомлення, що на вулиці Хрещатик невідомий викрав службовий автомобіль і збив патрульну.

"Для пошуків зловмисника відразу був введений в дію спеціальний план поліцейських операцій, встановлено напрямок руху автомобіля, яким користувався зловмисник. Вмілими діями співробітників патрульної поліції його спочатку знайшли, а після нетривалого переслідування – заблокували і затримали правопорушника", – повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Слідчі встановили, що молодик 1998 року народження, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, скористався тим, що працівники поліції відволіклися на вирішення конфлікту, на який вони прибули на вулицю Хрещатик, заволодів поліцейським автомобілем, а коли жінка-інспектор поліції намагалася його зупинити – збив її і втік.

За цими фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтею 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) та частиною третьою статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу. Зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

"За погодженням із процесуальним керівником слідчий звернеться до суду для обрання йому міри запобіжного заходу. Санкція цих статей передбачає до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення", – зазначив Крищенко.

Патрульна поліцейська отримала тяжку черепну-мозкову травму, вона перебуває у реанімаційному відділенні.

На місці затримання зловмисник у стані сильного алкогольного сп’яніння нічого не пояснював, а тепер відмовляється надавити будь-які пояснення, посилаючись на ст. 63 Конституції, зазначають у поліції.