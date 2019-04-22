Пьяному угонщику полицейского авто грозит пожизненное

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Понедельник, 22 апреля 2019, 15:08

В Киеве задержали молодого человека, похитившего полицейский автомобиль и сбившего патрульную, ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает 22 апреля столичная полиция.

Отмечается, что накануне вечером правоохранители получили сообщение, что на улице Крещатик неизвестный похитил служебный автомобиль и сбил патрульную.

"Для поисков злоумышленника был введен в действие спецплан полицейских операций, установлено направление движения автомобиля, которым пользовался злоумышленник. Умелыми действиями сотрудников патрульной полиции его сначала нашли, а после непродолжительного преследования - заблокировали и задержали правонарушителя", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Следователи установили, что молодой человек 1998 года рождения, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, воспользовался тем, что работники полиции отвлеклись на разрешение конфликта на улице Крещатик, завладел полицейским автомобилем, а когда женщина-инспектор полиции пыталась его остановить - сбил ее и скрылся.

По этим фактам правоохранители открыли уголовные производства по статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и части третьей статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса.

"По согласованию с процессуальным руководителем следователь обратится в суд для избрания ему меры пресечения. Санкция этих статей предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", – отметил Крищенко.

Патрульная полицейская получила тяжелую черепно-мозговую травму, она находится в реанимационном отделении.

На месте задержания злоумышленник в состоянии сильного алкогольного опьянения ничего не объяснял, а теперь отказывается давати какие-либо объяснения, ссылаясь на ст. 63 Конституции, отмечают в полиции.

Украинская правда

Темы: полиция Киев
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