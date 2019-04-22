У Києві "Ланос" влетів на зупинку: 2 пішоходів госпіталізували

Поліція буде розслідувати ДТП за участю "Деу Ланоса", який наїхав на двох пішоходів на зупинці громадського транспорту на проспекті Перемоги в Києва.

Про це 22 квітня повідомляє прес-служба поліції Києва.

Подія сталася ввечері 21 квітня. Відзначається, що на місці аварії працівники поліції з’ясували, що водій, 1979 року народження, керуючи автомобілем "Деу Ланос", виїхав за межі проїжджої частини та наїхав на двох пішоходів на зупинці.

"Потерпілі – двоє чоловіків, 1979 та 1983 років народження. Вони отримали травми голови, ніг та забої тіла. Їх госпіталізували до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу", - повідомили в поліції.

За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) ККУ.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

Наразі, у рамках розслідування, правоохоронці опитують водія та свідків, а також призначена автотехнічна експертиза з метою з’ясування обставин та причин ДТП.