В Киеве "Ланос" влетел на остановку: 2 пешеходов госпитализировали

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Понедельник, 22 апреля 2019, 15:09

Полиция будет расследовать ДТП с участием "Дэу Ланоса", который наехал на двух пешеходов на остановке общественного транспорта на проспекте Победы в Киеве.

Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба полиции Киева.

Происшествие произошло вечером 21 апреля. Отмечается, что на месте аварии работники полиции выяснили, что водитель, 1979 года рождения, управляя автомобилем "Дэу Ланос", выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на двух пешеходов на остановке.

"Потерпевшие - двое мужчин, 1979 и 1983 рождения. Они получили травмы головы, ног и ушибы тела. Их госпитализировали в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь", - сообщили в полиции.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) УК.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

Сейчас в рамках расследования правоохранители опрашивают водителя и свидетелей, а также предназначена автотехническая экспертиза с целью выяснения обстоятельств и причин ДТП.

Украинская правда

Темы: ДТП Киев
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