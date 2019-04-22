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Садовий пояснив, чому Львівщина підтримала Порошенка

Понеділок, 22 квітня 2019, 16:46
Садовий пояснив, чому Львівщина підтримала Порошенка

Львів’яни віддали перевагу Петру Порошенку на виборах президента України, бо хочуть чіткого курсу на Європейський Союз та НАТО.

Так міський голова Львова й лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий пояснив в ефірі марафону на "Громадському"  результат другого туру у Львівській області.

Львівщина – єдина область України, де більшість підтримала Порошенка на виборах. Садовий знявся з виборів президента ще до першого туру виборів.

"Львів – найбільше українськомовне місто світу, і Львів дуже переживає", – зазначив Садовий.

"Ми хочемо, щоб Україна рухалася чітко курсом Європа - ЄС - НАТО, і напевно від Зеленського люди не отримували чітких меседжів. А Порошенко це говорив твердо. кожного дня, системно", – пояснив він результат голосування 21 квітня.

Як голосувала Львівщина
Як голосувала Львівщина у другому турі

При цьому мер Львова припустив, що якщо Зеленський один із перших візитів зробить до Львова і поговорить відкрито зі львівським істеблішментом, то він "буде мати підтримку і розуміння".

Садовий також запевнив, що його політична сила в парламенті готова підтримувати ініціативи Зеленського-президента.

"Позиція "Самопомочі" в парламенті є твердою. Ми будемо підтримувати всі закони, які будуть корисні для держави. Ми це робили впродовж всієї каденції, будемо робити до кінця цієї каденції", – сказав він.

"Треба служити людям, які тебе обирають. Якщо він хоча б на міліметр зійде з проукраїнського курсу, його чекає біда", – додав Садовий.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибори президента 2019ЛьвівщинаСадовийПорошенкоЗеленський
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