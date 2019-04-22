Садовый объяснил, почему Львовщина поддержала Порошенко

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Понедельник, 22 апреля 2019, 16:46

Львовяне предпочли Петра Порошенко на выборах президента Украины, потому что хотят четкого курса на Европейский Союз и НАТО.

Так мэр Львова и лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый объяснил в эфире марафона на телеканале "Громадське" результат второго тура во Львовской области.

Львовская область – единственный регион Украины, где большинство поддержало Порошенко на выборах. Садовый снялся с выборов президента еще до первого тура выборов.

"Львов – самый украиноязычный город мира, и Львов очень переживает", – отметил Садовый.

"Мы хотим, чтобы Украина двигалась четко по курсу Европа – ЕС – НАТО, и наверное от Зеленского люди не получали четких месседжей. А Порошенко об этом говорил твердо. Каждый день, системно", – пояснил он результат голосования 21 апреля.

Как проголосовала Львовская область во втором туре
Как проголосовала Львовская область во втором туре

При этом мэр Львова предположил, что если Зеленский один из первых визитов сделает во Львов и поговорит открыто с львовским истеблишментом, то он "будет иметь поддержку и понимание".

Садовый также заверил, что его политическая сила в парламенте готова поддерживать инициативы Зеленского как президента.

"Позиция "Самопомочи" в парламенте тверда. Мы будем поддерживать все законы, которые будут полезны для государства. Мы это делали на протяжении всей каденции, будем делать до конца этой каденции", – сказал он.

"Надо служить людям, которые тебя выбирают. Если он хотя бы на миллиметр сойдет с проукраинского курса, его ждет беда", – добавил Садовый.

Темы: выборы президента 2019 Львовщина Садовый Порошенко Зеленский
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