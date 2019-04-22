Садовый объяснил, почему Львовщина поддержала Порошенко

Львовяне предпочли Петра Порошенко на выборах президента Украины, потому что хотят четкого курса на Европейский Союз и НАТО.

Так мэр Львова и лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый объяснил в эфире марафона на телеканале "Громадське" результат второго тура во Львовской области.

Львовская область – единственная область Украины, где большинство поддержало Порошенко на выборах. Садовый снялся с выборов президента еще до первого тура выборов.

"Львов – самый украиноязычный город мира, и Львов очень переживает", – отметил Садовый.

"Мы хотим, чтобы Украина двигалась четко по курсу Европа – ЕС – НАТО, и наверное от Зеленского люди не получали четких месседжей. А Порошенко об этом говорил твердо. Каждый день, системно", – пояснил он результат голосования 21 апреля.

Как проголосовала Львовская область во втором туре

При этом мэр Львова предположил, что если Зеленский один из первых визитов сделает во Львов и поговорит открыто с львовским истеблишментом, то он "будет иметь поддержку и понимание".

Садовый также заверил, что его политическая сила в парламенте готова поддерживать инициативы Зеленского как президента.

"Позиция "Самопомочи" в парламенте тверда. Мы будем поддерживать все законы, которые будут полезны для государства. Мы это делали на протяжении всей каденции, будем делать до конца этой каденции", – сказал он.

"Надо служить людям, которые тебя выбирают. Если он хотя бы на миллиметр сойдет с проукраинского курса, его ждет беда", – добавил Садовый.