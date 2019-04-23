ЗМІ: Кім Чен Ин і Путін зустрінуться у Владивостоці

Глава КНДР Кім Чен Ин і президент Росії Володимир Путін зустрінуться 25 квітня на острові Російський, що є частиною Владивостока.

Про це, посилаючись на "Коммерсант", пише DW.

Державні ЗМІ КНДР підтвердили факт швидкої зустрічі, не розкриваючи подробиці про час і місце.

Посилаючись на джерела, пов'язані з підготовкою візиту північнокорейського лідера, видання повідомляє, що Кім Чен Ин маєприїхати до Владивостока на броньованому поїзді і пересуватися по місту на власному лімузині. Для того щоб лімузин зміг залишити вокзал Владивостока, його ворота вже розширили на 20 сантиметрів.

Переговори між главами держав пройдуть в кампусі Далекосхідного федерального університету на острові Російський - студенти отримали позачергові канікули з 23 по 27 квітня.

Москва з 2018 року неодноразово заявляла, що ведеться обговорення візиту лідера КНДР до Росії, але його терміни і місце зустрічі з Путіним не називалися.

Зокрема, очікувалося, що лідери РФ і Північної Кореї зустрінуться на Східному економічному форумі у вересні 2018 року, але Кім Чен Ин не приїхав на цей захід. У Владивостоці Кім Чен Ину буде запропонована культурна програма, що включає місця, які відвідував його батько в 2002 році. Сам Кім Чен Ин побуває в Росії вперше.