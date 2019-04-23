СМИ: Ким Чен Ын и Путин встретятся во Владивостоке

Глава КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин встретятся 25 апреля на острове Русский, являющимся частью Владивостока.

Об этом, ссылаясь на "Коммерсант", пишет DW.

Государственные СМИ КНДР подтвердили факт скорой встречи, не раскрывая подробности о времени и месте.

Ссылаясь на источники, связанные с подготовкой визита северокорейского лидера, издание сообщает, что Ким Чен Ын должен приехать во Владивосток на бронированном поезде и передвигаться по городу на собственном лимузине. Для того чтобы лимузин смог покинуть вокзал Владивостока, его ворота уже расширили на 20 сантиметров.

Переговоры между главами государств пройдут в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский - студенты получили внеочередные каникулы с 23 по 27 апреля.

Москва с 2018 года неоднократно заявляла, что ведется обсуждение визита лидера КНДР в Россию, но его сроки и место встречи с Путиным не назывались.

В частности, ожидалось, что лидеры РФ и Северной Кореи встретятся на Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 года, но Ким Чен Ын не приехал на это мероприятие. Во Владивостоке Ким Чен Ыну будет предложена культурная программа, включающая места, которые посещал его отец в 2002 году. Сам Ким Чен Ын побывает в России впервые.