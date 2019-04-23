Росія дезорієнтує GPS-навігацію в Криму та в Чорному морі

Росія активно використовує технології дезорієнтації системи супутникової навігації GPS в окупованому Криму та в Чорному морі.

Про це йдеться у новому звіті американської неурядової організації C4ADS, пише Голос Америки.

За даними експертів, технології з дезорієнтації системи супутникової навігації GPS/GNSS були використані близько 10 000 разів російським устаткуванням електронної війни, загалом, починаючи з лютого 2016 року.

Поштовхом для дослідження послужила добре задокументована інформація про дезорієнтацію GPS, що надійшла від капітана торгового судна у Чорному морі, розповів Дейна Говард, президент Фундації захисту навігації.

"Я служив у регуляторі морської навігації США і роками чув різні повідомлення про дивні речі, що відбувались в російських водах з GPS. Однак, у нас не було надійних даних до 2017 року, коли капітан торгового судна в Чорному морі надіслав нам докази – фото екрана свого комп'ютера і радара, де його GPS вказував, що він - не в морі, а за сорок кілометрів у місцевому аеропорту", - вказує Говард.

"Коли ми почали розслідувати, ми виявили, що це трапилось із близько 20 іншими кораблями та багатьма іншими в Чорному морі. Тому, саме 2017 рік, став першим, коли ми змогли чітко сказати, що щось відбувається", - говорить він.

"Загалом, ми побачили, що введення в оману росіянами навігаторів є набагато масштабнішим і почалось більш давно і пов'язане з більшою кількістю інцидентів, ніж було відомо громадськості раніше", - наголосив дослідник C4ADS Томас Івінг, коментуючи результати дослідження.

Загалом, дослідження виявило більше 9000 інцидентів, коли кораблі, які проходили в, або поблизу вод Росії, бачили своє місцерозташування в аеропорту поблизу регіону, де вони перебували. Випадки дезорієнтації GPS траплялось в Чорному морі, а також в Тихому Океані біля Владивостока та Мурманська на півночі Росії біля Санкт-Петербурга, а також в Москві.

Увагу дослідників привернули порушення систем навігації в різних місцях.

Щоб довести втручання Росії до роботи навігаційних систем, дослідники в партнерстві з Техаським університетом, провели науковий експеримент на Міжнародній космічній станції.

"Дезорієнтація може становити небезпеку і були експерименти, які показували, що можна дуже трохи змінити курс корабля, або машини і, спрямувати їх туди, куди є бажання, наприклад, до територіальних вод іншої країни, щоб створити міжнародний інцидент, або, можливо, захопити вантаж, чи людей, які є на борту", - говорить аналітик.

Спотворюючи сигнали GPS Росія однозначно порушує міжнародні норми, переконаний Говард, зокрема, правила Міжнародного союзу зв'язку, де йдеться, що країни-члени не будуть надсилати невірні сигнали навмисно.

"Очевидно, тут йдеться про навмисне надсилання невірного сигналу", - говорить Говард.

Дослідження C4ADS показало, що дезорієнтація GNSS за період, який охопило дослідження, відбувались практично виключно в регіонах, де були секретні об'єкти, або певні засекречені приватні резиденції, які могли бути пов'язані з дуже важливими особами в уряді Росії, або де були присутні дуже важливі особи російського уряду.

Інші країни, також дезорієнтують системи навігації навколо стратегічних об'єктів, у поведінці Росії є дві важливі відмінності: вона не попереджає про діяльність з дезорієнтації GPS, дезорієнтація зачіпає набагато ширше коло осіб поза стратегічним об'єктом.