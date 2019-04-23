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У Києві на Подолі затримали серійного крадія

Вівторок, 23 квітня 2019, 10:08

На столичному Подолі викрили серійного крадія, який вчинив  щонайменше 20 крадіжок.

Як повідомляє київська поліція, до чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення про крадіжку із салону краси на вулиці Воздвиженській.

На місці слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські встановили, що до підсобного приміщення зайшов чоловік, викрав звідти речі та намагався втекти, проте його швидко затримали працівники закладу та зателефонували на 102. 

Під час поверхневого огляду поліцейські виявили та вилучили у підозрюваного викрадене майно.

Правопорушника затримали.

 

"Ним виявився 31-річний уродженець Волинської області, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів", – зазначає поліція. 

"Доведена його причетність до скоєння 20-ти крадіжок у Подільському районі столиці. Окрім цього, встановлено, що зловмисник також вчиняв крадіжки в інших районах міста", – уточнюють правоохоронці.

 

Триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до 6 років позбавлення волі.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Теми: Київкримінал
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