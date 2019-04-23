Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве на Подоле задержали серийного вора

Вторник, 23 апреля 2019, 10:08

На столичном Подоле разоблачили серийного вора, который совершил по меньшей мере 20 краж.

Как сообщает киевская полиция, в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о краже из салона красоты на улице Воздвиженской.

На месте следственно-оперативная группа и патрульные полицейские установили, что в подсобное помещение зашел человек, похитил оттуда вещи и пытался сбежать, но его быстро задержали работники заведения и позвонили на 102.

Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили и изъяли у подозреваемого похищенное имущество.

Правонарушитель задержан.

 

"Им оказался 31-летний уроженец Волынской области, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений", – отмечает полиция.

"Доказана его причастность к совершению 20-ти краж в Подольском районе столицы. Кроме того, установлено, что злоумышленник также совершал кражи в других районах города", – уточняют правоохранители.

 

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевкриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
Киев
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Последние новости
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
Все новости...
Реклама: