В Киеве на Подоле задержали серийного вора

На столичном Подоле разоблачили серийного вора, который совершил по меньшей мере 20 краж.

Как сообщает киевская полиция, в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о краже из салона красоты на улице Воздвиженской.

На месте следственно-оперативная группа и патрульные полицейские установили, что в подсобное помещение зашел человек, похитил оттуда вещи и пытался сбежать, но его быстро задержали работники заведения и позвонили на 102.

Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили и изъяли у подозреваемого похищенное имущество.

Правонарушитель задержан.

"Им оказался 31-летний уроженец Волынской области, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений", – отмечает полиция.

"Доказана его причастность к совершению 20-ти краж в Подольском районе столицы. Кроме того, установлено, что злоумышленник также совершал кражи в других районах города", – уточняют правоохранители.

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.