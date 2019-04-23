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На українців чекають 5 вихідних поспіль

Вівторок, 23 квітня 2019, 10:21

З суботи, 27 квітня, по середу, 1 травня, у зв'язку зі святкуванням Пасхи і Дня праці в Україні очікується п'ять вихідних днів поспіль.

Про це йдеться в розпорядженні уряду №7.

Зокрема, оскільки Великдень припадає на неділю, 28 квітня, тож понеділок, 29 квітня, також оголошується вихідним.

За рекомендацією Кабміну, вівторок, 30 квітня, пропонується перенести на суботу, 11 травня. 1 травня в Україні святкується День праці.

У травні, крім 1 числа, буде ще один вихідний день - День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, який відзначається 9 травня і в цьому році припадає на четвер.

Додаткові вихідні дні або перенесення робочих днів, пов'язані з цим святом, не заплановані.

Українська правда

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