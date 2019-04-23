Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинцев ждут 5 выходных подряд

Вторник, 23 апреля 2019, 10:21

С субботы, 27 апреля, по среду, 1 мая, в связи с празднованием Пасхи и Дня труда в Украине ожидается пять выходных дней подряд.

Об этом говорится в распоряжении правительства №7.

В частности, поскольку Пасха приходится на воскресенье, 28 апреля, поэтому понедельнику, 29 апреля, также объявляется выходным.

По рекомендации Кабмина, вторник, 30 апреля, предлагается перенести на субботу, 11 мая. 1 мая в Украине отмечается День труда.

В мае, кроме 1 числа, будет еще один выходной день - День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, который отмечается 9 мая и в этом году приходится на четверг.

Дополнительные выходные дни или перенос рабочих дней, связанных с этим праздником, не запланированы.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
Последние новости
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
Все новости...
Реклама: