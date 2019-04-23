Украинцев ждут 5 выходных подряд

С субботы, 27 апреля, по среду, 1 мая, в связи с празднованием Пасхи и Дня труда в Украине ожидается пять выходных дней подряд.

Об этом говорится в распоряжении правительства №7.

В частности, поскольку Пасха приходится на воскресенье, 28 апреля, поэтому понедельнику, 29 апреля, также объявляется выходным.

По рекомендации Кабмина, вторник, 30 апреля, предлагается перенести на субботу, 11 мая. 1 мая в Украине отмечается День труда.

В мае, кроме 1 числа, будет еще один выходной день - День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, который отмечается 9 мая и в этом году приходится на четверг.

Дополнительные выходные дни или перенос рабочих дней, связанных с этим праздником, не запланированы.