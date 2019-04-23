Японія змінила публічну позицію щодо анексованих Росією островів

Міністр закордонних справ Японії Таро Коно представив версію щорічної дипломатичної доповіді, в якій зникла фраза про приналежність Японії чотирьох островів, окупованих СРСР наприкінці Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на японське агентство Kyodo.

МЗС Японії опублікувало щорічну доповідь під назвою "Синя книга по дипломатії" за 2019 рік, з якої зникла фраза "чотири північних острови належать Японії", що фігурувала в аналогічній доповіді за 2018 рік. Також було видалено формулювання "для збільшення максимального тиску на Північну Корею".

Нова версія опису Північних територій уникає пояснення правової позиції Японії. Використовується фраза "вирішити проблему і укласти мирний договір".

Ймовірно, такі формулювання спрямовані на укладення мирної угоди з Російською Федерацією для вирішення територіальної суперечки, що стосується Курильських островів, які в Японії називають Північними.

Глава МЗС Японії після публікації доповіді заявив, що його країна не змінила своїх юридичних вимог щодо чотирьох контрольованих Росією островів, незважаючи на нові формулювання, повідомляє японський телеканал NHK.

За словами міністра, японський уряд підтримує позицію, що острови є невід'ємною частиною території Японії і що вони були незаконно окуповані після Другої світової війни.

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця критично поставився до тактики японських дипломатів у переговорах з РФ.

"Ну, можливо, після більш ніж півстоліття переговорів з Москвою вони навчилися розуміти росіян. Я сумніваюся, вибачте. Уявіть собі, якби Крим і український Донбас були вилучені з річних звітів МЗС України заради "просування вперед на переговорах з Росією", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, у вересні 2018 року президент Росії Владімір Путін закликав Японію підписати мирну угоду з Москвою "без будь-яких передумов" до кінця року, щоб спробувати вирішити довготривалу територіальну суперечку. Японія від такої пропозиції відмовилася.

Суперечка між РФ і Японією зосереджена на чотирьох південних Курильських островах (японці називають їх "північними територіями"), які Радянський Союз окупував в кінці Другої світової війни.

Японія і РФ почали різні економічні проекти на островах в таких сферах, як вирощування риби і молюсків, енергія вітру і туризм.

З 2017 року країни також узгодили чартерні рейси для японців, які жили раніше на островах, щоб ті могли відвідати могили родичів.