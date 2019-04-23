Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Япония изменила публичную позицию по аннексированным Россией островам

Вторник, 23 апреля 2019, 10:43

Министр иностранных дел Японии Таро Коно представил версию ежегодно дипломатического доклада, в котором исчезла фраза о принадлежности Японии четырех островов, оккупированных СССР в конце Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на японское агентство Kyodo.

МИД Японии опубликовал ежегодный доклад под названием "Синяя книга по дипломатии" за 2019 год, в котором исчезла фраза "четыре северных острова принадлежат Японии", которая фигурировала в аналогичном докладе за 2018 год. Также была удалена формулировка "для увеличения максимального давления на Северную Корею".

Новая версия описания Северных территорий избегает объяснения правовой позиции Японии. Используется фраза "решить проблему и заключить мирный договор".

Вероятно, такие формулировки направлены на заключение мирного соглашения с Российской Федерацией для решения территориального спора, касающегося Курильских островов, которые в Японии называют Северными.

Глава МИД Японии после публикации доклада заявил, что его страна не изменила своих юридических требований по четырем контролируемым Россией островам, несмотря на новые формулировки, сообщает японский телеканал NHK.

По словам министра, японское правительство поддерживает позицию, что острова являются неотъемлемой частью территории Японии и были незаконно оккупированы после Второй мировой войны.

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица критически отнесся к тактике японских дипломатов в переговорах с РФ.

"Ну, возможно, после более чем полувека переговоров с Москвой они научились понимать русских. Я сомневаюсь, извините. Представьте себе, если бы Крым и украинский Донбасс были изъяты из годовых отчетов МИД Украины ради "продвижения вперед на переговорах с Россией", - написал он на своей страницев Facebook.

Напомним, в сентябре 2018 года президент России Владимир Путин призвал Японию подписать мирное соглашение с Москвой "без каких-либо условий" до конца года, чтобы попытаться решить долговременный территориальный спор. Япония от такого предложения отказалась.

Спор между РФ и Японией сосредоточен на четырех южных Курильских островах (японцы называют их "северными территориями"), которые Советский Союз оккупировал в конце Второй мировой войны.

Япония и РФ начали различные экономические проекты на островах в таких сферах, как выращивание рыбы и моллюсков, энергия ветра и туризм.

С 2017 года страны также согласовали чартерные рейсы для японцев, живших ранее на островах, чтобы те могли посетить могилы родственников.

Темы: ЯпонияРосcияаннексия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
Япония
Японский производитель грузовиков Isuzu Motors ушел с рынка РФ – СМИ
Индия обгонит экономики Японии, ФРГ и США ближайшие полвека - Goldman
Япония ведет переговоры об артиллерийских снарядах для Украины – WSJ
Последние новости
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
Все новости...
Реклама: