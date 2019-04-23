Япония изменила публичную позицию по аннексированным Россией островам

Министр иностранных дел Японии Таро Коно представил версию ежегодно дипломатического доклада, в котором исчезла фраза о принадлежности Японии четырех островов, оккупированных СССР в конце Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на японское агентство Kyodo.

МИД Японии опубликовал ежегодный доклад под названием "Синяя книга по дипломатии" за 2019 год, в котором исчезла фраза "четыре северных острова принадлежат Японии", которая фигурировала в аналогичном докладе за 2018 год. Также была удалена формулировка "для увеличения максимального давления на Северную Корею".

Новая версия описания Северных территорий избегает объяснения правовой позиции Японии. Используется фраза "решить проблему и заключить мирный договор".

Вероятно, такие формулировки направлены на заключение мирного соглашения с Российской Федерацией для решения территориального спора, касающегося Курильских островов, которые в Японии называют Северными.

Глава МИД Японии после публикации доклада заявил, что его страна не изменила своих юридических требований по четырем контролируемым Россией островам, несмотря на новые формулировки, сообщает японский телеканал NHK.

По словам министра, японское правительство поддерживает позицию, что острова являются неотъемлемой частью территории Японии и были незаконно оккупированы после Второй мировой войны.

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица критически отнесся к тактике японских дипломатов в переговорах с РФ.

"Ну, возможно, после более чем полувека переговоров с Москвой они научились понимать русских. Я сомневаюсь, извините. Представьте себе, если бы Крым и украинский Донбасс были изъяты из годовых отчетов МИД Украины ради "продвижения вперед на переговорах с Россией", - написал он на своей страницев Facebook.

Напомним, в сентябре 2018 года президент России Владимир Путин призвал Японию подписать мирное соглашение с Москвой "без каких-либо условий" до конца года, чтобы попытаться решить долговременный территориальный спор. Япония от такого предложения отказалась.

Спор между РФ и Японией сосредоточен на четырех южных Курильских островах (японцы называют их "северными территориями"), которые Советский Союз оккупировал в конце Второй мировой войны.

Япония и РФ начали различные экономические проекты на островах в таких сферах, как выращивание рыбы и моллюсков, энергия ветра и туризм.

С 2017 года страны также согласовали чартерные рейсы для японцев, живших ранее на островах, чтобы те могли посетить могилы родственников.