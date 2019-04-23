У середу в Україні буде майже літо, а на Великдень погода зіпсується

4034 перегляди
Вівторок, 23 квітня 2019, 12:02

24 квітня в Україні очікується суха та сонячна погода, повітря прогріється до +22.

Про це повідомляє синоптик Наталя Діденко у Facebook.

"Сонце, особливо квітневе, розганяє градуси і вони несуться часом аж за межі прогнозу. Очікується завтра в Україні +15+22 градуси. Заморозки відступають", - пише вона.

У Києві у середу очікують суху і теплу погоду, вдень близько +20 градусів. 

 
скриншот з meteo.gov.ua

Разом тим, за попередніми прогнозами, у великодню ніч йтимуть дощі та подекуди грози у західних областях України.

"Вдень 28 квітня на заході також періодично дощитиме і волога хмарність пошириться на Житомирщину, Вінниччину та Київщину. У західних областях вдень 28 квітня похолодає на 3-6 градусів. На решті території України в неділю ще побуде тепла погода", - підсумувала Діденко.

Українська правда

Теми: погода
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Синоптики попереджають про заморозки 22 квітня 2019, 09:01
До України йде потепління 21 квітня 2019, 12:14
ДСНС попереджає про заморозки, але загалом буде тепло 20 квітня 2019, 12:41
Усі новини
Головні новини
Вакарчук анонсував "демократичний концерт"
Гонтарева, Філатов і Ложкін не збираються іти на допит у ГПУ
ДБР прийшло з обшуками до НАБУ у справі Гладковського
Судді, які приймали рішення по "Привату", вимагають імпічмент Порошенка
Усі новини
психологія

Як колір носа, щік та підборіддя "видає" наші емоції

їжа

Чорна ікра корисна, але їсти її не варто. Чому?

здоров'я

Фтор: навіщо він нам і де його взяти

їжа

7 овочів, які варто почати їсти, хоч ви їх і ненавидите