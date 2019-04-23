У середу в Україні буде майже літо, а на Великдень погода зіпсується

24 квітня в Україні очікується суха та сонячна погода, повітря прогріється до +22.

Про це повідомляє синоптик Наталя Діденко у Facebook.

"Сонце, особливо квітневе, розганяє градуси і вони несуться часом аж за межі прогнозу. Очікується завтра в Україні +15+22 градуси. Заморозки відступають", - пише вона.

У Києві у середу очікують суху і теплу погоду, вдень близько +20 градусів.

скриншот з meteo.gov.ua

Разом тим, за попередніми прогнозами, у великодню ніч йтимуть дощі та подекуди грози у західних областях України.

"Вдень 28 квітня на заході також періодично дощитиме і волога хмарність пошириться на Житомирщину, Вінниччину та Київщину. У західних областях вдень 28 квітня похолодає на 3-6 градусів. На решті території України в неділю ще побуде тепла погода", - підсумувала Діденко.