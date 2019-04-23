В среду в Украине будет почти лето, а на Пасху погода испортится

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Вторник, 23 апреля 2019, 12:02

24 апреля в Украине ожидается сухая и солнечная погода, воздух прогреется до +22.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Солнце, особенно апрельское, разгоняет градусы, и они несутся иногда даже за пределы прогноза. Ожидается завтра в Украине +15+22 градуса. Заморозки отступают", - пишет она.

В Киеве в среду ожидают сухую и теплую погоду, днем ​​около +20 градусов. 

 
скриншот с meteo.gov.ua

Вместе тем, по предварительным прогнозам, в пасхальную ночь будут идти дожди и местами грозы в западных областях Украины.

"Днем 28 апреля на западе периодически будет дождливо, и влажная облачность распространится на Житомирскую, Винницкую и Киевскую области. В западных областях днем 28 апреля похолодает на 3-6 градусов. На остальной территории Украины в воскресенье еще побудет теплая погода", - подытожила Диденко.

Украинская правда

Темы: погода
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