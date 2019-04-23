В среду в Украине будет почти лето, а на Пасху погода испортится
24 апреля в Украине ожидается сухая и солнечная погода, воздух прогреется до +22.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Солнце, особенно апрельское, разгоняет градусы, и они несутся иногда даже за пределы прогноза. Ожидается завтра в Украине +15+22 градуса. Заморозки отступают", - пишет она.
В Киеве в среду ожидают сухую и теплую погоду, днем около +20 градусов.
Вместе тем, по предварительным прогнозам, в пасхальную ночь будут идти дожди и местами грозы в западных областях Украины.
"Днем 28 апреля на западе периодически будет дождливо, и влажная облачность распространится на Житомирскую, Винницкую и Киевскую области. В западных областях днем 28 апреля похолодает на 3-6 градусов. На остальной территории Украины в воскресенье еще побудет теплая погода", - подытожила Диденко.