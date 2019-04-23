ДБР прийшло з обшуками до НАБУ у справі Гладковського

Державне бюро розслідувань проводить обшуки в Національному антикорупційному бюро України.

Про це "Українській правді" повідомила прес-служба НАБУ.

Причини слідчих дій не називають.

За словами речниці бюро розслідувань, все відбувається спокійно, працівники НАБУ співпрацюють із ДБР.

"Українська правда" намагається отримати коментар від Держбюро розслідувань.

Суддя Печерського райсуду Києва Світлана Смик 19 квітня дала слідчим ДБР дозвіл на 30-денний "доступ до речей і документів, а саме до оригіналів матеріалів кримінального провадження №52017000000000651 від 28.09.2017, які можуть містити охоронювану законом таємницю", що перебувають у володінні Управління внутрішнього контролю НАБУ.

Йдеться про справу щодо розкрадань коштів "Укроборонпрому", у якій фігурує син колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони Ігор Гладковський.

Досудове розслідування встановило, що службові особи НАБУ, використовуючи своє службове становище і заради вигоди, з 1 березня 2017 року і впродовж двох років "жодні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на здобуття доказів та притягнення винних до кримінальної відповідальності, не провели".

11 березня 2019 року програма "BIHUS info" опублікувала журналістське розслідування "За скільки зливали справи по оборонці. Роль НАБУ, СБУ і прокуратури (таємна переписка, ч.4-5)". У ньому правоохоронців викривають у непроведенні розслідування й непритягненні до відповідальності за схему між ТОВ "Оптимумспецдеталь" і ДК "Укроборонпром".

Речниця генпрокурора Лариса Сарган підтвердила, що ДБР проводить обшуки в НАБУ в рамках розслідування справи про можливе одержання хабарів правоохоронними органами за закриття справ про розкрадання держкоштів в оборонній сфері.

"Проходить виїмка документів, що може свідчити про бездіяльність керівництва НАБУ у справі по розкраданню в "Укроборонпромі", – зазначила вона у Facebook.

За словами Сарган, ДБР оцінює бездіяльність керівництва НАБУ після отримання матеріалів Військової прокуратури в березні 2017 року та нереагування на них.

Також слідчі перевіряють інформацію про позаслужбові стосунки керівництва НАБУ із третіми особами, які можуть свідчити про навмисне нерозслідування розкрадань в "Укроборонпромі", зокрема через "Отпимумспецдеталь".

Між тим, НАБУ заявило про завершення службового розслідування стосовно співробітників НАБУ, які фігурували в листуванні, оприлюдненому Bihus.info.

Йдеться про події 2016-2017 років: листування НАБУ з концерном "Укроборонпром" і компанією "Оптимумспецдеталь"; приховування матеріалів листування; розголошення його змісту стороннім особам; можливе отримання подарунків; а також можливі неправомірні дії під час розслідування справи щодо "Укрзалізниці".

Висновок та матеріали службового розслідування НАБУ надало Дисциплінарній комісії.