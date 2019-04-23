ГБР пришло с обысками в НАБУ по делу Гладковского

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Вторник, 23 апреля 2019, 12:13

Государственное бюро рассол жувань проводит обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-служба НАБУ.

Причины следственных действий не называют.

По словам пресс-секретаря бюро расследований, все происходит спокойно, работники НАБУ сотрудничают с ГБР.

"Украинская правда" пытается получить комментарий от Госбюро расследований.

Судья Печерского райсуда Киева Светлана Смык 19 апреля дала следователям ГБР разрешение на 30-дневный "доступ к вещам и документам, а именно к оригиналам материалов уголовного производства №52017000000000651 от 28.09.2017, которые могут содержать охраняемую законом тайну", который находятся во владении Управления внутреннего контроля НАБУ.

Речь идет о деле относительно хищений средств "Укроборонпрома", в котором фигурирует сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игорь Гладковский.

Украинская правда, обновлено

Темы: ГБР НАБУ обыски
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