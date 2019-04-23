ГБР пришло с обысками в НАБУ по делу Гладковского

Государственное бюро расследований проводит обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-служба НАБУ.

Причины следственных действий не называют.

По словам пресс-секретаря бюро расследований, все происходит спокойно, работники НАБУ сотрудничают с ГБР.

"Украинская правда" пытается получить комментарий от Госбюро расследований.

Судья Печерского райсуда Киева Светлана Смык 19 апреля дала следователям ГБР разрешение на 30-дневный "доступ к вещам и документам, а именно к оригиналам материалов уголовного производства №52017000000000651 от 28.09.2017, которые могут содержать охраняемую законом тайну", который находятся во владении Управления внутреннего контроля НАБУ.

Речь идет о деле относительно хищений средств "Укроборонпрома", в котором фигурирует сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игорь Гладковский.

Досудебное расследование установило, что должностные лица НАБУ, используя свое служебное положение и ради выгоды, с 1 марта 2017 года и в течение двух лет "никакие следственные (розыскные) действия, направленные на получение доказательств и привлечения виновных к уголовной ответственности, не провели".

11 марта 2019 года программа "BIHUS info" опубликовала журналистское расследование "За сколько сливали дела об оборонке. Роль НАБУ, СБУ и прокуратуры (тайная переписка, ч.4-5)". В нем правоохранителей уличают в непроведении расследования и непривлечении к ответственности за схему между ООО "Оптимумспецдеталь" и ГК "Укроборонпром".

В постановлении Печерского райсуда упоминается и "агент НАБУ" (Евгений Шевченко), который поставлял запчасти "Укроборонпрому" и якобы безвозмездно помогал НАБУ разоблачать коррупционеров.

22 марта НАБУ объяснило ГБР, что привлекло этого человека для негласных следственных действий по делу о взяточничестве. Госбюро расследований захотело изъять документы об этом.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган подтвердила, что ГБР проводит обыски в НАБУ в рамках расследования дела о возможном получении взяток правоохранительными органами за закрытие дел о хищении госсредств в оборонной сфере.

"Проходит выемка документов, которые могут свидетельствовать о бездеятельности руководства НАБУ по делу по хищению в "Укроборонпроме", – отметила она в Facebook.

По словам Сарган, ГБР оценивает бездействие руководства НАБУ после получения материалов Военной прокуратуры в марте 2017 года и нереагирования на них.

Также следователи проверяют информацию о внеслужебные отношения руководства НАБУ с третьими лицами, которые могут свидетельствовать об умышленном нерасследовании хищений в "Укроборонпроме", в частности через "Отпимумспецдеталь".

Между тем, НАБУ заявило о завершении служебного расследования в отношении сотрудников НАБУ, которые фигурировали в переписке, обнародованной Bihus.info.

Речь идет о событиях 2016-2017 годов: переписка НАБУ с концерном "Укроборонпром" и компанией "Оптимумспецдеталь"; сокрытие материалов переписки; разглашение ее содержания посторонним лицам; возможное получение подарков; а также возможные неправомерные действия при расследовании дела об "Укрзализныце".

Заключение и материалы служебного расследования НАБУ предоставило Дисциплинарной комиссии.