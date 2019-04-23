Волкер підтримав прямі переговори Зеленського та Путіна

Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер підтримує прямий діалог лідера президентських перегонів в Україні Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.

Відповідний коментар з позицією Волкера є в програмі NewsHour американської служби суспільного мовлення PBS.

Зокрема, Волкер наголосив, що Зеленський рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та хоче повернути захоплені Росією території.

"Я думаю те, що він сказав про конфлікт і про свій підхід, наразі є абсолютно правильним. Він твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Він хоче повернути землі. Він не збирається відступати від цього", - сказав Волкер.

Представник США зауважив, що вважає правильним проводити прямі перемовини між Зеленським та Путіним. Водночас Волкер не уточнив, які переговори має на увазі – за участі чи без участі посередників.

"Україна і Росія повинні вести прямі переговори, тому я вважаю, що його (Володимира Зеленського – ред.) бажання поговорити з Путіним - це хороша, а не погана річ", - сказав Курт Волкер.

Волкер також вважає, що президентство Зеленського може створити нову можливість для діалогу з Путіним.

"Можна сподіватися на це, оскільки є новий президент, як на можливість для нового старту діалогу, хоча змінити потрібно саме позицію Росії щодо вторгнення і окупації території", - підкреслив Волкер.

Зауважимо, Петро Порошенко після початку війни інтенсивно спілувався з Владіміром Путіним, зокрема, активно проводив телефонні переговори.

Разом з тим остання зустріч "нормандської чевітрки" за участі лідерів України, Росії, Німеччини та Франції відбулась ще в жовтні 2016 року. З того часу лідери держав не зустрічалися.

Європейська правда