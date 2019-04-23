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Волкер поддержал прямые переговоры Зеленского и Путина

Вторник, 23 апреля 2019, 12:33

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер поддерживает прямой диалог лидера президентской гонки в Украине Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

Соответствующий комментарий с позицией Волкера есть в программе NewsHour американской службы общественного вещания PBS.

В частности, Волкер подчеркнул, что Зеленский решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и хочет вернуть захваченные Россией территории.

"Я думаю то, что он сказал о конфликте и о своем подходе, пока является абсолютно правильным. Он твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он хочет вернуть земли. Он не собирается отступать от этого", - сказал Волкер.

Представитель США отметил, что считает правильным проводить прямые переговоры между Зеленским и Путиным. В то же время Волкер не уточнил, какие переговоры подразумевает - с участием или без участия посредников.

"Украина и Россия должны вести прямые переговоры, поэтому я считаю, что его (Владимира Зеленского - ред.) желание поговорить с Путиным - это хорошая, а не плохая вещь", - сказал Курт Волкер.

Волкер также считает, что президентство Зеленского может создать новую возможность для диалога с Путиным.

"Можно надеяться на это, поскольку есть новый президент, как на возможность для нового старта диалога, хотя изменить нужно именно позицию России по вторжению и оккупации территории", - подчеркнул Волкер.

Заметим, Петр Порошенко после начала войны интенсивно общался с Владимиром Путиным, в частности, активно проводил телефонные переговоры.

Вместе с тем последняя встреча "нормандской четверки" с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции состоялась еще в октябре 2016 года. С тех пор лидеры государств не встречались.

Европейская правда

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Темы: СШАУкраинаРосcияЗеленскийПутин
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