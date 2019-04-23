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У Польщі чекають на візит Зеленського

Вівторок, 23 квітня 2019, 14:27

Заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вель Сенк висловив сподівання, що переможець президентських виборів в Україні Володимир Зеленський незабаром приїде до Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Шинковський вель Сенк сказав, що є "поміркованим оптимістом" щодо відносин між Україною та Польщею, та висловив сподівання, що Зеленський незабаром скористається запрошенням президента Анджея Дуди і відвідає Польщу.

"Вони складні, але вони важливі для Польщі та майбутнього Європи", - прокоментував дипломат українсько-польські відносини в ефірі TVP Info.

Він наголосив, що з "надією приймає новий вибір українського народу" та зауважив, що перемога Зеленського є закликом до проведення реформ та вирішення проблем з корупцією.

"Реформи розпочав президент Порошенко, сподіваюся, що їх буде продовжено новим президентом", - наголосив Шинковський вель Сенк.

Представник МЗС країни додав, що Польща буде чекати курсу, який новий президент визначить у різних сферах. "Це очікування сповнене надії, і я думаю, що ми повинні дати новому президентові шанс підготувати цей новий курс", - сказав він.

Нагадаємо, під час виборчої кампанії команда Зеленського пообіцяла шукати компроміс з поляками, заявляючи, що "майбутнє не може бути заручником нашого минулого".

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаЗеленський
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