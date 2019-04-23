В Польше ожидают визита Зеленского

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк выразил надежду, что победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский вскоре приедет в Польшу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Шинковский вель Сенк сказал, что он – "умеренный оптимист" в том, что касается отношений между Украиной и Польшей, и выразил надежду, что Зеленский вскоре воспользуется приглашением президента Анджея Дуды и посетит Польшу.

"Они сложные, но они важны для Польши и будущего Европы", - прокомментировал дипломат украинско-польские отношения в эфире TVP Info.

Он отметил, что с "надеждой принимает новый выбор украинского народа" и отметил, что победа Зеленского – это призыв к проведению реформ и решению проблем с коррупцией.

"Реформы начал президент Порошенко, надеюсь, что их продолжит новый президент", - подчеркнул Шинковський вель Сенк.

Представитель МИД страны отметил, что Польша будет ждать курса, который новый президент определит в различных сферах. "Это ожидание полно надежды, и я думаю, что мы должны дать новому президенту шанс подготовить этот новый курс", - сказал он.

Напомним, во время избирательной кампании команда Зеленского пообещала искать компромисс с поляками, заявляя, что "будущее не может быть заложником нашего прошлого".