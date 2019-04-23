Экс-главу Госслужбы по делам ветеранов АТО подозревают в растрате 22 млн

Следователи Держбюро расследований в Киеве сообщили о подозрении экс-главе Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции по факту служебной халатности, которая повлекла присвоение более 22 млн грн госбюджета, выделенных для реабилитации военных.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что в 2015 году Госслужбой были заключены договоры с субъектами хозяйственной деятельности о финансировании за бюджетные средства мероприятий по психологической реабилитации пострадавших участников АТО.

"Руководители упомянутых субъектов хозяйствования с целью присвоения бюджетных средств, предоставили заведомо неправомерные сведения в актах приема-передачи оказанных по договорам услуг. В частности, были указаны недостоверные данные относительно количества участников АТО, которым якобы были предоставлены услуги по психологической реабилитации, а также по объему таких услуг", - говорится в сообщении.

По данным следствия, бывший председатель Госслужбы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО, проявляя служебную халатность, не осуществил никаких надлежащих мер для проверки достоверности сведений, указанных в актах приема-передачи оказанных услуг, и утвердил их.

Отмечается, что таким образом, экс-руководитель ведомства длительно не выполнял свои служебные обязанности надлежащим образом.

"Тем самым он фактически способствовал возможности присвоения бюджетных средств в сумме более 22 млн грн, выделенных для реализации бюджетной программы по реабилитации военных. Стоит отметить, что должность подозреваемого относится к должностей государственной службы категории "А" (высший корпус государственной службы - ред.)", - рассказали в ГБР.

Сообщается, что следователи Госбюро совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины проводят санкционированные обыски по местам проживания лиц, причастность которых к указанным правонарушениям проверяется.

Также решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении экс-чиновника.