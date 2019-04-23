Экс-главу Госслужбы по делам ветеранов АТО подозревают в растрате 22 млн

9863 просмотра
Вторник, 23 апреля 2019, 14:50

Следователи Держбюро расследований в Киеве сообщили о подозрении экс-главе Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции по факту служебной халатности, которая повлекла присвоение более 22 млн грн госбюджета, выделенных для реабилитации военных.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что в 2015 году Госслужбой были заключены договоры с субъектами хозяйственной деятельности о финансировании за бюджетные средства мероприятий по психологической реабилитации пострадавших участников АТО.

"Руководители упомянутых субъектов хозяйствования с целью присвоения бюджетных средств, предоставили заведомо неправомерные сведения в актах приема-передачи оказанных по договорам услуг. В частности, были указаны недостоверные данные относительно количества участников АТО, которым якобы были предоставлены услуги по психологической реабилитации, а также по объему таких услуг", - говорится в сообщении.

По данным следствия, бывший председатель Госслужбы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО, проявляя служебную халатность, не осуществил никаких надлежащих мер для проверки достоверности сведений, указанных в актах приема-передачи оказанных услуг, и утвердил их.

 

Отмечается, что таким образом, экс-руководитель ведомства длительно не выполнял свои служебные обязанности надлежащим образом.

 

"Тем самым он фактически способствовал возможности присвоения бюджетных средств в сумме более 22 млн грн, выделенных для реализации бюджетной программы по реабилитации военных. Стоит отметить, что должность подозреваемого относится к должностей государственной службы категории "А" (высший корпус государственной службы - ред.)", - рассказали в ГБР.

Сообщается, что следователи Госбюро совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины проводят санкционированные обыски по местам проживания лиц, причастность которых к указанным правонарушениям проверяется.

Также решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении экс-чиновника.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: АТО ГБР
powered by lun.ua
Материалы по теме
На Донбассе от взрыва мины погиб боец ООС 22 апреля 2019, 13:18
В Киеве осквернили памятник воинам АТО 15 февраля 2019, 12:55
Афганский синдром постмайданной Украины 15 февраля 2019, 09:00
Все новости
Главные новости
В Зе!команде рассказали про "4 черпачка", которыми Порошенко поливает Зеленского
Избран глава налоговой службы
Экс-главу Госслужбы по делам ветеранов АТО подозревают в растрате 22 млн
Порошенко придет к своим нардепам говорить, как жить дальше
Все новости
опрос

Мужчины чаще требуют повысить им зарплату

еда

7 овощей, которые стоит начать есть, хоть вы их и ненавидите

семья

5 способов получить максимум от семейного обеда или ужина

психология

6 признаков того, что вы застряли в рутине отношений и советы, как это исправить

Поиск по сайту
Архив
Весь архів