Аеропорт "Київ" показав оновлений термінал
Міжнародний аеропорт "Київ" завершує будівельні та оздоблювальні роботи в новозведеному крилі Термінала "А", призначеного для виконання міжнародних рейсів
Прес-служба аеропорту показала фінальний етап оновлення термінала.
"Наша мета – вдвічі збільшити пропускну здатність термінала та зробити аеропорт ще комфортнішим для пасажирів" – зазначають там.
Площа термінала зараз становить 14 200 кв м, а нова площа додасть ще 9 500 кв м.
"На першому поверсі нового крила термінала буде 18 стійок реєстрації і 9 пунктів догляду на авіаційну безпеку", – зазначає прес-служба летовища.
18 стійок прикордонного контролю вже встановили на другому поверсі.
"Пасажири проходитимуть його швидше і потраплятимуть у комфортну зону очікування з ресторанами, барами, магазинами дьюті-фрі та зоною розваг з окулярами віртуальної реальності", – обіцяє прес-служба.
Сума залучених у проект коштів оцінюється у 630 мільйони гривень.
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