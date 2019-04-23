Аеропорт "Київ" показав оновлений термінал

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Вівторок, 23 квітня 2019, 15:10

Міжнародний аеропорт "Київ" завершує будівельні та оздоблювальні роботи в новозведеному крилі Термінала "А", призначеного для виконання міжнародних рейсів

Прес-служба аеропорту показала фінальний етап оновлення термінала.

"Наша мета – вдвічі збільшити пропускну здатність термінала та зробити аеропорт ще комфортнішим для пасажирів" – зазначають там.

 

Площа термінала зараз становить 14 200 кв м, а нова площа додасть ще 9 500 кв м.

"На першому поверсі нового крила термінала буде 18 стійок реєстрації і 9 пунктів догляду на авіаційну безпеку", – зазначає прес-служба летовища.

 
 
 

18 стійок прикордонного контролю вже встановили на другому поверсі.

"Пасажири проходитимуть його швидше і потраплятимуть у комфортну зону очікування з ресторанами, барами, магазинами дьюті-фрі та зоною розваг з окулярами віртуальної реальності", – обіцяє прес-служба.

 
 
 
 

Сума залучених у проект коштів оцінюється у 630 мільйони гривень.

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Теми: авіа Київ
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