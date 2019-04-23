Аэропорт "Киев" показал обновленный терминал

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Вторник, 23 апреля 2019, 15:10

Международный аэропорт "Киев" завершает строительные и отделочные работы в новом крыле Терминала "А", предназначенном для выполнения международных рейсов

Пресс-служба аэропорта показала финальный этап обновления терминала.

"Наша цель – вдвое увеличить пропускную способность терминала и сделать аэропорт еще более комфортным для пассажиров", – отмечают там.

 

Площадь терминала сейчас составляет 14200 кв м, а новая площадь добавит еще 9500 кв м.

"На первом этаже нового крыла терминала будет 18 стоек регистрации и 9 пунктов досмотра на авиационную безопасность", – отмечает пресс-служба аэропорта.

 
 
 

18 стоек пограничного контроля уже установили на втором этаже.

"Пассажиры будут проходить его быстрее и попадать в комфортную зону ожидания с ресторанами, барами, магазинами дьюти-фри и зоной развлечений с очками виртуальной реальности", – обещает пресс-служба.

 
 
 
 

Сумма привлеченных на проект средств оценивается в 630 миллионов гривен.

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Темы: авиа Киев
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