Аэропорт "Киев" показал обновленный терминал

Международный аэропорт "Киев" завершает строительные и отделочные работы в новом крыле Терминала "А", предназначенном для выполнения международных рейсов

Пресс-служба аэропорта показала финальный этап обновления терминала.

"Наша цель – вдвое увеличить пропускную способность терминала и сделать аэропорт еще более комфортным для пассажиров", – отмечают там.

Площадь терминала сейчас составляет 14200 кв м, а новая площадь добавит еще 9500 кв м.

"На первом этаже нового крыла терминала будет 18 стоек регистрации и 9 пунктов досмотра на авиационную безопасность", – отмечает пресс-служба аэропорта.

18 стоек пограничного контроля уже установили на втором этаже.

"Пассажиры будут проходить его быстрее и попадать в комфортную зону ожидания с ресторанами, барами, магазинами дьюти-фри и зоной развлечений с очками виртуальной реальности", – обещает пресс-служба.

Сумма привлеченных на проект средств оценивается в 630 миллионов гривен.