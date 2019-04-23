Україна збудувала унікальний корабель-розвідник

Київський завод "Кузня на Рибальському" спустив на воду середній розвідувальний корабель, у якого немає аналогів в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

"Сьогодні (23 квітня - УП) відбувся спуск першого середнього розвідувального корабля, який збудовано для потреб Військово-Морських сил Збройних сил України на замовлення оборонного відомства", - кажуть у міністерстві.

За його даними, судно збудували в рамках державної програми розвитку озброєння і військової техніки на період до 2020 року з метою укріплення морських кордонів України.

"За всю історію України не так багато було прикладів, коли на воду спускалися потужні броньовані катери, десантні катери, а сьогодні — середній розвідувальний корабель, аналогу якого немає в Україні — по оснащенню та можливостям виконувати задачі", - заявив на церемонії спуску міністр оборони Степан Полторак.

У Міноборони не уточнюють, в чому саме полягає унікальність новинки.

Представник духовенства отець Михаїл освятив корабель і екіпаж.