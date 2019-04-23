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Украина построила уникальный корабль-разведчик

Вторник, 23 апреля 2019, 15:22

Киевский завод "Кузница на Рыбацком" спустил на воду средний разведывательный корабль, у которого нет аналогов в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"Сегодня (23 апреля - УП) состоялся спуск первого среднего разведывательного корабля, который построен для нужд Военно-морских сил Вооруженных сил Украины по заказу оборонного ведомства", - говорят в министерстве.

 

По его данным, судно построили в рамках государственной программы развития вооружения и военной техники на период до 2020 года с целью укрепления морских границ Украины.

"За всю историю Украины не так много было примеров, когда на воду спускались мощные бронированные катера, десантные катера, а сегодня - средний разведывательный корабль, аналога которому нет в Украине - по оснащению и возможностям выполнять задачи", - заявил на церемонии спуска министр обороны Степан Полторак.

В Минобороны не уточняют, в чем именно заключается уникальность новинки.

Представитель духовенства отец Михаил освятил корабль и экипаж.

 

Украинская правда

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Темы: МинобороныВооруженные силытехнологиитранспорт
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