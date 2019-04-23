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Морський трибунал ООН назвав дату слухань щодо полонених українських моряків

Вівторок, 23 квітня 2019, 20:21

Президент Міжнародного Трибуналу з морського права визначив дати слухань у справі про застосування тимчасових заходів до РФ через порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів та 24 членів їхніх екіпажів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

"Публічні слухання відбудуться 10-11 травня 2019 року. Процедурний наказ буде оприлюднено на сайті Трибуналу", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Україна подала позов проти Росії про порушення нею Конвенції ООН з морського права і ініціює процедуру, яка може звільнити полонених українських моряків.

Теми: ООНсудполоненіморякиРосія
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