Морський трибунал ООН назвав дату слухань щодо полонених українських моряків
Президент Міжнародного Трибуналу з морського права визначив дати слухань у справі про застосування тимчасових заходів до РФ через порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів та 24 членів їхніх екіпажів.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.
"Публічні слухання відбудуться 10-11 травня 2019 року. Процедурний наказ буде оприлюднено на сайті Трибуналу", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, Україна подала позов проти Росії про порушення нею Конвенції ООН з морського права і ініціює процедуру, яка може звільнити полонених українських моряків.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"