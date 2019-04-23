Морской трибунал ООН назвал дату слушаний по пленным украинским морякам

Президент Международного Трибунала по морскому праву определил даты слушаний по делу о применении временных мер касательно РФ за нарушения иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль.

"Публичные слушания состоятся 10-11 мая 2019 года. Процедурный приказ будет опубликован на сайте Трибунала", - написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, Украина подала иск против России о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву и инициирует процедуру, которая может освободить пленных украинских моряков.

Иск подан в постоянно действующий Международный трибунал ООН по морскому праву, который расположен в Гамбурге и действует в рамках упомянутой конвенции ООН. Первое решение будет вынесено в течение месяца по срочной процедуре.

По словам Зеркаль, Москва кардинально поменяла тон переговоров с Киевом во время консультаций в Гааге в рамках иска Украины в Международный трибунал ООН по освобождению украинских судов и пленных моряков.