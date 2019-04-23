Переїзд АП з Банкової коштуватиме десятки мільйонів доларів - Шимків

Перенесення Адміністрації президента з вулиці Банкової у столиці, про що говорив шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський, коштуватиме десятки мільйонів доларів.

Про це в інтерв’ю УП розповів колишній заступник глави АП Дмитро Шимків.

"Це десятки мільйонів доларів. Треба ж побудувати нову інфраструктуру. Хтось каже, що от є коворкінг-спейси. Але треба розуміти, що ви приїжджаєте і платите оренду, користуєтесь їхньою інфраструктурою, і звичайно не 427 людей", - пояснив він.

За його словами, теоретично можливо перевезти все з АП, але на це необхідно витратити час та ресурси.

"Ви маєте порахувати, скільки буде коштувати аренда, скільки буде коштувати фітаут, перевезення, і вам же треба буде десь жити, поки новий офіс будується чи організовується", - зауважує екс- заступник глави АП.

Він висловив припущення, що переїзд можна організувати за рік. Однак залишається питання грошей і бюджету.

"Це можна зробити або за чиїсь гроші, або за гроші бюджету. Цього року, наскільки я знаю, таких витрат у держбюджеті не передбачено. А плюс все має робитись на конкурсних засадах, через тендери на ПроЗорро. Багато хто із власників елітної нерухомості захоче здати своє приміщення президенту. Хоча інші люди з цих бізнес-центрів будуть "у захваті", бо з’являться рамки, кодтроль, допуск, обмеження", - зауважив Шимків.

Також він наголосив на інших аспектах, які ускладнюють переїзд. Серед них – пошук будівлі з великими залами для проведення зустрічей та прийняття делегацій та іноземних колег, пошук місця для архіву з документами, бібліотеки, кабінетів для 400 співробітників, встановлення спеціально облаштованих кімнат з додатковим обладнанням, яке не дозволяє знімати аудіо чи будь-який інший сигнал, а також можливість судових позовів від співробітників АП на основі "істотних змін умов праці".

"Наприклад, засідання РНБО мають таку вимогу. Є обладнання, яке захищає такі засідання. Ми розуміємо, що президент обговорює критичні питання. Це не просто "пацани зібралися поговорити". Це питання, які стосуються безпеки, розвідки, військових дій – купа всього", - пояснив Шимків.

Так само він згадав про важливість фізичних переходів які дозволяють пересуватися між Адміністрацією, Кабінетом Міністрів, Верховною Радою.

"Це ж потрібно постійно переїжджати то в АП, то в Кабмін, то в Раду. Все це мусить бути поруч чисто фізично, щоб цей процес міг відбуватися. Всі ж ці переміщення займають час. Не можна брати одну структуру і розглядати її відірвано від решти. Це популізм!", - наголосив він.

За його словами, коли Порошенко став президентом, у його оточенні також говорили про переїзд.

"Взагалі ідея переїзду Адміністрації президента не нова. Її активно просував і був драйвером Борис Ложкін. Ми дискутували про це, і в Бориса була улюблена теза, що "я хочу бачити тут (в будівлі на Банковій – УП) Hilton чи Marriott, а ми маємо бути десь, де є простір". Оскільки Олександр Данилюк був тоді на багатьох наших нарадах, а зараз із штабу Зеленського звучать слова про Hilton чи Marriott, то я розумію, як ця теза потрапила в той штаб, - зазначив Шимків.

Він розповів, що тоді у Порошенка розглядали усі варіанти та рахували видатки. Однак вирішили не переїжджати, бо це виявилося занадто дорого.

"Повірте, всі хотіли переїхати. Всіх тисне ця будівля", - сказав Шимків.

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