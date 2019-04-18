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Зеленський пообіцяв стояти в заторах, щоб не страждали люди

Четвер, 18 квітня 2019, 12:15

Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що, в разі перемоги на виборах, буде стояти в заторах і не збирається перекривати дороги, щоб дістатися на роботу.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна 17 квітня, яке журналіст виграв у Зеленського 31 березня в настільний теніс.

"Я буду точно стояти в заторах. Я не збираюся перекривати дороги. Затори це жах, чому через політиків мають страждати люди", - відповів Зеленський на питання, чи буде користуватися президентським кортежем.

На питання про небезпеку, в разі відмови від кортежу, Зеленський заявив, що є кілька варіанта.

"Перший. Я перенесу туди резиденцію, де немає пробок. Просто перенесу з Києва. Ну якщо я зрозумію, якщо мені з безпеки скажуть, що так не можна. Ти тут прийшов, купа кланів хочуть тебе грохнути, значить, перенесемо за місто…", - сказав кандидат у президенти.

На уточнення, що майже так і вчинив засуджений за державну зраду екс-президент Віктор Янукович, Зеленський попросив не тролити його Януковичем.

Також він сказав, що не бачить потреби у трьох президентських бортах і потрібно їх продати, хоча б два. Зеленський заявив, що хотів би літати на рейсовому літаку, "а вийде, не вийде – вже як Бог дасть".

Він також сказав, що не бачить ніякого сенсу в державних резиденціях, однак не відповів, де буде жити, в разі перемоги на виборах президента.

"Нехай в цих резиденціях живуть діти якісь, давайте облаштуємо там табори відпочинку. Я не бачу в цих резиденціях ніякого сенсу. В результаті, коли ми їздимо в Європі по екскурсіях, то ми бачимо старі резиденції королів, то, що це сьогодні – це все тільки для екскурсій", - сказав Зеленський.

Нагадаємо:

  • Другий тур президентських виборів відбудеться 21 квітня, у нього пройшли чинний президент Петро Порошенко та артист Володимир Зеленський, якого пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським.
  • За результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг", у другому турі виборів за Зеленського готові проголосувати 73% українців, за Порошенка – 27% виборців. 

"Українська правда" в Threads

Теми: Зеленськийпрезидентвибори президента 2019
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