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Байден у четвер оголосить про участь у виборах США - ЗМІ

Середа, 24 квітня 2019, 00:34

Колишній віце-президент США Джо Байден у четвер оголосить про рішення брати участь у президентських виборах 2020 року.

Про це повідомляє AP з посиланням на джерело, знайоме з планами політика.

Джерело на умовах анонімності розповіло, що на понеділок, 29 квітня, у Байдена запланована зустріч із виборцями у Піттсбурзі.

Газета The Hill пише, що свою передвиборчу кампанію екс-віце-президент планує будувати на твердженні про те, що він зможе об'єднати націю і перемогти чинного президента Дональда Трампа.

Нагадаємо:

  • 19 квітня AP повідомило, що Байден цього тижня оголосить про свою участь у президентських виборах.
  • Джо Байден – один із найвідоміших американських політиків. Він двічі був віце-президентом США при президенті Бараку Обамі, до цього чотири десятиліття працював сенатором від штату Делавер.
  • Очікується, що Байден міг би стати одним із найсерйозніших супротивників чинного президента Дональда Трампа.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАвибори
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