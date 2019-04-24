Байден у четвер оголосить про участь у виборах США - ЗМІ

688 переглядів
Середа, 24 квітня 2019, 00:34

Колишній віце-президент США Джо Байден у четвер оголосить про рішення брати участь у президентських виборах 2020 року.

Про це повідомляє AP з посиланням на джерело, знайоме з планами політика.

Джерело на умовах анонімності розповіло, що на понеділок, 29 квітня, у Байдена запланована зустріч із виборцями у Піттсбурзі.

Газета The Hill пише, що свою передвиборчу кампанію екс-віце-президент планує будувати на твердженні про те, що він зможе об'єднати націю і перемогти чинного президента Дональда Трампа.

Нагадаємо:

  • 19 квітня AP повідомило, що Байден цього тижня оголосить про свою участь у президентських виборах.
  • Джо Байден – один із найвідоміших американських політиків. Він двічі був віце-президентом США при президенті Бараку Обамі, до цього чотири десятиліття працював сенатором від штату Делавер.
  • Очікується, що Байден міг би стати одним із найсерйозніших супротивників чинного президента Дональда Трампа.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: США вибори
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Волкер підтримав прямі переговори Зеленського та Путіна 23 квітня 2019, 12:33
У Держдепартаменті США заявили, що з нетерпінням чекають на співпрацю із Зеленським 22 квітня 2019, 23:20
Зеленський вже поговорив телефоном із Трампом 22 квітня 2019, 00:37
Усі новини
Головні новини
Ймовірних нападників на Гандзюк вже не підозрюють у вбивстві – ЗМІ
Росія кардинально змінила тон спілкування – МЗС
Четвертий губернатор заявив про відставку
ЦВК опрацювала 100% протоколів: Зеленський переміг
Усі новини
Фотопроект

Чудові світлини бабусь з онуками

екологія

День Землі: 5 простих кроків до свідомого споживання

психологія

Як говорити з дітьми про військову агресію, теракт і напад?

Досвід

Найстаріші спортсмени світу про свій шлях до успіху