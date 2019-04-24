Байден у четвер оголосить про участь у виборах США - ЗМІ
Колишній віце-президент США Джо Байден у четвер оголосить про рішення брати участь у президентських виборах 2020 року.
Про це повідомляє AP з посиланням на джерело, знайоме з планами політика.
Джерело на умовах анонімності розповіло, що на понеділок, 29 квітня, у Байдена запланована зустріч із виборцями у Піттсбурзі.
Газета The Hill пише, що свою передвиборчу кампанію екс-віце-президент планує будувати на твердженні про те, що він зможе об'єднати націю і перемогти чинного президента Дональда Трампа.
Нагадаємо:
- 19 квітня AP повідомило, що Байден цього тижня оголосить про свою участь у президентських виборах.
- Джо Байден – один із найвідоміших американських політиків. Він двічі був віце-президентом США при президенті Бараку Обамі, до цього чотири десятиліття працював сенатором від штату Делавер.
- Очікується, що Байден міг би стати одним із найсерйозніших супротивників чинного президента Дональда Трампа.
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