Байден в четверг объявит об участии в выборах США - СМИ

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Среда, 24 апреля 2019, 00:34

Бывший вице-президент США Джо Байден в четверг объявит о решении участвовать в президентских выборах 2020 года.

Об этом сообщает AP со ссылкой на источник, знакомый с планами политика.

Источник на условиях анонимности рассказал, что на понедельник, 29 апреля, в Байдена запланирована встреча с избирателями в Питтсбурге.

Газета The Hill пишет, что свою предвыборную кампанию экс-вице-президент планирует строить на утверждении о том, что он сможет объединить нацию и победить действующего президента Дональда Трампа.

Напомним: 

  • 19 апреля AP сообщила, что Байден на этой неделе объявит о своем участии в президентских выборах.
  • Джо Байден - один из самых известных американских политиков. Он дважды был вице-президентом США при президенте Бараке Обаме, до этого четыре десятилетия работал сенатором от штата Делавэр.
  • Ожидается, что Байден мог бы стать одним из самых серьезных противников действующего президента Дональда Трампа.

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Темы: США виборы
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