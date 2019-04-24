Байден в четверг объявит об участии в выборах США - СМИ

Бывший вице-президент США Джо Байден в четверг объявит о решении участвовать в президентских выборах 2020 года.

Об этом сообщает AP со ссылкой на источник, знакомый с планами политика.

Источник на условиях анонимности рассказал, что на понедельник, 29 апреля, в Байдена запланирована встреча с избирателями в Питтсбурге.

Газета The Hill пишет, что свою предвыборную кампанию экс-вице-президент планирует строить на утверждении о том, что он сможет объединить нацию и победить действующего президента Дональда Трампа.

Напомним: