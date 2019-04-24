Ізраїль планує назвати поселення на Голанах на честь Трампа

Таким чином країна має намір висловити подяку Трампу за його "історичне рішення" визнати суверенітет Ізраїлю над Голанами.

Про це заявив ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.

Ізраїль планує назвати нове поселення на Голанських висотах на честь президента США Дональда Трампа.

Українська правда

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