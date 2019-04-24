Ізраїль планує назвати поселення на Голанах на честь Трампа
Ізраїль планує назвати нове поселення на Голанських висотах на честь президента США Дональда Трампа.
Про це заявив ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.
Таким чином країна має намір висловити подяку Трампу за його "історичне рішення" визнати суверенітет Ізраїлю над Голанами.
ממשיך לטייל עם המשפחה ברמת הגולן. לכבוד הנשיא טראמפ שהכיר בריבונות ישראל על הגולן, בקרוב אקרא ליישוב ברמת הגולן על שמו. חג שמח! pic.twitter.com/pnwngkr4XO— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 23 квітня 2019 р.
Читайте детальніше: "США узаконили анексію: чому з'явилося рішення Трампа та що воно означає для Криму".
Нагадаємо:
- 25 березня президент США Дональд Трамп підписав декларацію про визнання суверенітету Ізраїлю над спірною територією Голанських висот.
- 21 березня президент США Дональд Трамп написав у Twitter, що Сполученим Штатам слід визнати повний суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.
- У ЄС заявили, що й далі вважають цю територію окупованою.
- У Росії виступили проти визнання США Голанських висот. На думку глави російського МЗС, така політика суперечить міжнародному праву і "погіршує становище на всьому Близькому Сході". Крім того, РФ звинуватила США в подвійних стандартах щодо визнання Голанських висот і невизнання анексії Криму.
- У відповідь, глава Держдепартаменту Майкл Помпео заявив, що наміри США визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами в той час, як за анексію Криму введені санкції проти Росії, не є політикою подвійних стандартів.
- Україна у питанні Голанських висот керується статутом ООН та рішеннями Радбезу ООН, останнє з яких визначає цю територію окупованою Ізраїлем.
- Організація Об'єднаних Націй продовжить політику невизнання суверенітетуІзраїлю над Голанськими висотами попри політичну декларацію, яку підписав Трамп.
- Голанські висоти, у минулому частина Сирії, були захоплені Ізраїлем в 1967 році в ході Шестиденної війни. Анексія Голанських висот не визнана ні світовим співтовариством, ані Радою Безпеки ООН.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"