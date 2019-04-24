Ізраїль планує назвати поселення на Голанах на честь Трампа

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Середа, 24 квітня 2019, 02:24

Ізраїль планує назвати нове поселення на Голанських висотах на честь президента США Дональда Трампа.

Про це заявив ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.

Таким чином країна має намір висловити подяку Трампу за його "історичне рішення" визнати суверенітет Ізраїлю над Голанами.

Читайте детальніше: "США узаконили анексію: чому з'явилося рішення Трампа та що воно означає для Криму".

Нагадаємо:

  • 25 березня президент США Дональд Трамп підписав декларацію про визнання суверенітету Ізраїлю над спірною територією Голанських висот.
  • 21 березня президент США Дональд Трамп написав у Twitter, що Сполученим Штатам слід визнати повний суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.
  • У ЄС заявили, що й далі вважають цю територію окупованою. 
  • У Росії виступили проти визнання США Голанських висот. На думку глави російського МЗС, така політика суперечить міжнародному праву і "погіршує становище на всьому Близькому Сході". Крім того, РФ звинуватила США в подвійних стандартах щодо визнання Голанських висот і невизнання анексії Криму.
  • У відповідь, глава Держдепартаменту Майкл Помпео заявив, що наміри США визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами в той час, як за анексію Криму введені санкції проти Росії, не є політикою подвійних стандартів.
  • Україна у питанні Голанських висот керується статутом ООН та рішеннями Радбезу ООН, останнє з яких визначає цю територію окупованою Ізраїлем.
  • Організація Об'єднаних Націй продовжить політику невизнання суверенітетуІзраїлю над Голанськими висотами попри політичну декларацію, яку підписав Трамп.
  • Голанські висоти, у минулому частина Сирії, були захоплені Ізраїлем в 1967 році в ході Шестиденної війни. Анексія Голанських висот не визнана ні світовим співтовариством, ані Радою Безпеки ООН.

Українська правда

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Теми: Ізраїль Трамп США
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