Израиль планирует назвать поселения на Голанах в честь Трампа

Таким образом страна намерен выразить благодарность Трампу за его "историческое решение" признать суверенитет Израиля над Голанами.

Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Израиль планирует назвать новое поселение на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа.

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