Адміністрація Трампа хоче карати за прострочені візи

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Середа, 24 квітня 2019, 05:40

Президент США Дональд Трамп доручив чиновникам вивчати нові способи мінімізації кількості людей, які перевищують термін їхньої ділової та туристичної візи, в рамках оновленої уваги на імміграції.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Зазначається, що адміністрація Трампа розглядає можливість введення "застави": люди, які в'їжджатимуть у країну, вноситимуть оплату, яка буде відшкодована, коли вони виїдуть. Це має посприяти тому, що подорожуючі дотримуватимуться умов візи.

"Ми маємо закони, яких необхідно дотримуватися, щоб зберегти американців у безпеці і захистити чесність системи, де зараз є мільйони людей, які чекають у черзі приїхати в Америку, щоб шукати американську мрію", - заявив Трамп.

За даними Центру міграційних досліджень, кількість людей, які перебувають у США понад термін, передбачений їх візами, перевищує кількість тих, хто перетинає кордон США незаконно. Серед країн із високим рівнем прострочення віз - Чад, Джибуті, Еритрея, Ліберію, Соломонові острови, Бенін і Буркіна-Фасо.

"Розпорядження Трампа надає держсекретарю та міністру нацбезпеки 120 днів для винесення рекомендацій, включаючи потенційно обмеження терміну дії віз", - пише "Голос Америки".

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Теми: США Трамп візи
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