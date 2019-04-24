Администрация Трампа хочет наказывать за просроченные визы

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Среда, 24 апреля 2019, 05:40

Президент США Дональд Трамп поручил чиновникам изучать новые способы минимизации количества людей, которые превышают срок деловой и туристической визы, в рамках обновленного внимания на иммиграцию.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что администрация Трампа рассматривает возможность введения "залога": люди, которые будут въезжать в страну, будут вносить оплату, которая будет возмещена, когда они уедут. Это должно способствовать тому, что путешественники будут придерживаться условий визы.

"Мы имеем законы, которые необходимо соблюдать, чтобы сохранить американцев в безопасности и защитить честность системы, где есть миллионы людей, которые ждут в очереди возможности приехать в Америку, чтобы искать американскую мечту", - заявил Трамп.

По данным Центра миграционных исследований, количество людей, которые находятся в США свкрх срока, предусмотренного их визами, превышает количество тех, кто пересекает границу США незаконно. Среди стран с высоким уровнем просрочки виз - Чад, Джибути, Эритрея, Либерия, Соломоновы острова, Бенин и Буркина-Фасо.

"Распоряжение Трампа предоставляет госсекретарю и министру нацбезопасности 120 дней для вынесения рекомендаций, включая потенциально ограничения срока действия виз", - пишет "Голос Америки".

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Темы: США Трамп визы
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