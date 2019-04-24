Південна Корея витратить $1,9 млрд на боротьбу із забрудненням повітря

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Середа, 24 квітня 2019, 06:53

Уряд Південної Кореї у середу оприлюднив документ про створення додаткового бюджету на 2,2 трлн вон (1,9 млрд доларів) для боротьби із безпрецедентним рівнем забруднення повітря.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що 2,2 трлн вон виділять на боротьбу із забрудненням повітря - на виділення субсидій для заміни старих дизельних автомобілів, купівлю очищувачів повітря та на заохочення використання технологій відновлюваної енергії.

Ще 4,5 трлн вон витратять на збільшення фінансування експорту та створення робочих місць.

"Мета цього додаткового бюджету - покращити національне скрутне становище, спричинене дрібним пилом, та підтримати економіку", - заявив міністр фінансів країни Хун Нам Кі.

За його словами, це сприятиме зростанню економіки та створить щонайменше ще 73 тисячі робочих місць.

У березні парламент схвалив законопроект, який визначає проблему забруднення повітря "соціальною катастрофою". Уряд почав розробляти програму фінансового стимулювання боротьби з проблемою.

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Теми: Південна Корея екологія
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