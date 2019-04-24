Южная Корея потратит $1,9 млрд на борьбу с загрязнением воздуха

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Среда, 24 апреля 2019, 06:53

Правительство Южной Кореи в среду обнародовал документ о формировании дополнительного бюджета на 2,2 трлн вон (1,9 млрд долларов) для борьбы с беспрецедентным уровнем загрязнения воздуха.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что 2,2 трлн вон выделят на борьбу с загрязнением воздуха - на выделение субсидий для замены старых дизельных автомобилей, покупку очистителей воздуха и на поощрение использования технологий возобновляемой энергии.

Еще 4,5 трлн вон потратят на увеличение финансирования экспорта и создание рабочих мест.

"Цель этого дополнительного бюджета - улучшить национальное затруднительное положение, вызванное мелкой пылью, и поддержать экономику", - заявил министр финансов страны Хун Нам Ки.

По его словам, это будет способствовать росту экономики и создаст не мене 73 тысячи рабочих мест.

В марте парламент одобрил законопроект, который определяет проблему загрязнения воздуха "социальной катастрофой". Правительство начало разрабатывать программу финансового стимулирования борьбы с проблемой.

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Темы: Южная Корея экология
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