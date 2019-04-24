ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, є загиблий і поранений

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Середа, 24 квітня 2019, 07:23

Минулої доби бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, двічі - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 та 82 мм. 1 український військовий загинув, ще 1 - отримав поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 24 квітня.

"Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї", - підкреслили у штабі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики сім разів обстріляли позиції ОС: з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - в районі села Гнутове; з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - двічі в районі населеного пункту Верхньоторецьке.

Із гранатометів різних систем та стрілецької зброї - біля міста Мар'їнка; двічі - зі станкових протитанкових гранатометів - біля населених пунктів Богданівка і Чермалик.

Із ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - в районі населеного пункту Піски.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти двічі обстріляли українські позиції:
з великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Луганське; з автоматичної стрілецької та снайперської зброї - поблизу населеного пункту Південне.

За даними розвідки, 23 квітня чотирьох окупантів було знищено, ще чотирьох - поранено.

"Від початку поточної доби противник здійснив один обстріл позицій ОС у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Луганське з автоматичних станкових гранатометів.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл противника наші захисники дали адекватну відповідь. Втрати окупантів уточнюються", - йдеться у звіті.

Українська правда

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Теми: ООС бойові дії
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