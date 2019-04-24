У Києві затримали групу іноземних наркоторговців з 300 кг героїну

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Середа, 24 квітня 2019, 08:42

Столичні правоохоронці у ніч на 24 квітня затримали іноземних громадян, які займалися наркоторгівлею, вилучено понад 300 кг героїну.

Про це повідомив перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін у Facebook.

"Сьогодні вночі у результаті вдалої роботи оперативниками Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції в столиці нашої держави затримані іноземні громадяни, які займалися поставкою та організацією транзиту через нашу країну до Європи героїну в великих обсягах", - написав він.

Аброськін додав, що під час операції вилучили більше 300 кг героїну. 

 

Іншої інформації він не надав, зазначивши, що більше розкажуть на прес-конференції.

Українська правда

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Теми: поліція Київ
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