У Києві затримали групу іноземних наркоторговців з 300 кг героїну

Столичні правоохоронці у ніч на 24 квітня затримали іноземних громадян, які займалися наркоторгівлею, вилучено понад 300 кг героїну.

Про це повідомив перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін у Facebook.

"Сьогодні вночі у результаті вдалої роботи оперативниками Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції в столиці нашої держави затримані іноземні громадяни, які займалися поставкою та організацією транзиту через нашу країну до Європи героїну в великих обсягах", - написав він.

Аброськін додав, що під час операції вилучили більше 300 кг героїну.

Іншої інформації він не надав, зазначивши, що більше розкажуть на прес-конференції.