В Киеве задержали группу иностранных наркоторговцев с 300 кг героина
Столичные правоохранители в ночь на 24 апреля задержали иностранных граждан, занимавшихся наркоторговлей, изъято более 300 кг героина.
Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.
"Сегодня ночью в результате успешной работы оперативники Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции в столице нашего государства задержали иностранных граждан, которые занимались поставкой и организацией транзита через нашу страну в Европу героина в больших объемах", - написал он.
Аброськин добавил, что во время операции изъяли более 300 кг героина.
Другой информации он не предоставил, отметив, что больше расскажут на пресс-конференции.
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