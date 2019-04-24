В Киеве задержали группу иностранных наркоторговцев с 300 кг героина

Столичные правоохранители в ночь на 24 апреля задержали иностранных граждан, занимавшихся наркоторговлей, изъято более 300 кг героина.

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Сегодня ночью в результате успешной работы оперативники Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции в столице нашего государства задержали иностранных граждан, которые занимались поставкой и организацией транзита через нашу страну в Европу героина в больших объемах", - написал он.

Аброськин добавил, что во время операции изъяли более 300 кг героина.

Другой информации он не предоставил, отметив, что больше расскажут на пресс-конференции.